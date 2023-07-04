У спідниці зі шкіри та капелюсі з вуаллю: Елізабет Дебікі побувала на показі Christian Dior

Австралійська акторка, яка зіграла роль принцеси Діани у серіалі "Корона", з'явилася на показі Christian Dior у Парижі.

У столиці Франції стартував Тиждень моди. Дім Christian Dior учора презентував свою нову кутюрну колекцію. Акторка Елізабет Дебікі приїхала подивитися шоу.

32-річна Дебікі була у білій майці в рубчик від Christian Dior, чорній шкіряній спідниці з високою талією теж від цього бренду, доповнивши образ прозорими чорними туфлями-човниками на шпильці та лаконічною чорною сумкою на короткій ручці. На голові Елізабет був чорний капелюх з вуаллю.

Елізабет Дебікі / Фото: Getty Images

Біляве волосся Дебікі зібрала в пучок, одягла золоті сережки у вуха і зробила макіяж зі стрілками на повіках і червоною помадою на губах.

Шоу бренду у столиці Франції також відвідали принцеса Марія-Олімпія, акторки Наталі Портман та Розамунд Пайк.

Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

Саму колекцію, представлену Christian Dior, ми вам показували раніше.

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