У спідній білизні і шапці: струнка екс"ангел" Victoria's Secret позувала на тлі засніжених гір

Ромі Стридж показала минулорічне фото, на якому вона продемонструвала струнку фігуру у білизні.

Колишній "ангел" Victoria's Secret Ромі Стридж опублікувала в Instagram серію знімків, зроблених у 2022 році. Серед них було фото з відпочинку на гірськолижному курорті.

Модель позувала у блакитній спідній білизні, яка ідеально сиділа на її стрункій сексуальній фігурі.

Ромі Стридж / Фото: Instagram Ромі Стридж

Аутфіт Стридж доповнила шапкою, з-під якої визирали біляві локони, і черевиками-дутиками. Позувала красуня на балконі на тлі засніжених гір. У руці вона тримала чашку з кавою.

"Найкраще у 2022 році для мене було стати сім’єю з 4 осіб, переїхати до нашого будинку мрії та заручитися з коханням всього мого життя @laurensvleeuwen", - написала у дописі Ромі.

Нагадаємо, Стридж показала, який мала вигляд у білизні на останніх місяцях вагітності.

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