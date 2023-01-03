У спідній білизні і шапці: струнка екс"ангел" Victoria's Secret позувала на тлі засніжених гір

Ромі Стридж показала минулорічне фото, на якому вона продемонструвала струнку фігуру у білизні.
Колишній "ангел" Victoria's Secret Ромі Стридж опублікувала в Instagram серію знімків, зроблених у 2022 році. Серед них було фото з відпочинку на гірськолижному курорті.
Модель позувала у блакитній спідній білизні, яка ідеально сиділа на її стрункій сексуальній фігурі.
Аутфіт Стридж доповнила шапкою, з-під якої визирали біляві локони, і черевиками-дутиками. Позувала красуня на балконі на тлі засніжених гір. У руці вона тримала чашку з кавою.
"Найкраще у 2022 році для мене було стати сім’єю з 4 осіб, переїхати до нашого будинку мрії та заручитися з коханням всього мого життя @laurensvleeuwen", - написала у дописі Ромі.
Нагадаємо, Стридж показала, який мала вигляд у білизні на останніх місяцях вагітності.
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