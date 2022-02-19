У спідній білизні та на шпильках: "Холостячка" Злата Огнєвіч показала пікантні фото

Артистка спокушає підписників відвертим аутфітом.
Головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" – Злата Огнєвіч – потішила фоловерів в Instagram пікантними знімками із гарячої фотосесії.
На них співачка постала у сексуальному образі. На Златі була чорна спідня білизна з мереживним бюстгальтером і поясом для підтяжок.
Огнєвіч спокусливо позувала на камеру, демонструючи струнку сексуальну фігуру та гарні ноги.
Свій лук вона доповнила укладанням, насиченим макіяжем та чорними замшевими туфлями на шпильках.
"Відчуваєте, як весна літає в повітрі і розбурхує кров? Я дуже чекаю саме цієї весни… Тому що концерти, новий сингл, багато красивих, крутих знімань, ще один сингл та нова концертна програма, подорож з коханою та близькою людиною (але про це пізніше). До того ж, вивчення абсолютно нової для мене справи. Настільки нового, що прямо кардинально іншого! PS І на права скласти треба, скоро іспит, а після – свобода! Ось я і чекаю на свою весну", — заінтригувала Огнєвіч. Цікаво, хто ж у зірки коханий? Із нетерпінням чекаємо, коли вона розповість про свого бойфренда.
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