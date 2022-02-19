У спідній білизні та на шпильках: "Холостячка" Злата Огнєвіч показала пікантні фото

Артистка спокушає підписників відвертим аутфітом.

Головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" – Злата Огнєвіч – потішила фоловерів в Instagram пікантними знімками із гарячої фотосесії.

На них співачка постала у сексуальному образі. На Златі була чорна спідня білизна з мереживним бюстгальтером і поясом для підтяжок.

Злата О=Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

Огнєвіч спокусливо позувала на камеру, демонструючи струнку сексуальну фігуру та гарні ноги.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

Свій лук вона доповнила укладанням, насиченим макіяжем та чорними замшевими туфлями на шпильках.

"Відчуваєте, як весна літає в повітрі і розбурхує кров? Я дуже чекаю саме цієї весни… Тому що концерти, новий сингл, багато красивих, крутих знімань, ще один сингл та нова концертна програма, подорож з коханою та близькою людиною (але про це пізніше). До того ж, вивчення абсолютно нової для мене справи. Настільки нового, що прямо кардинально іншого! PS І на права скласти треба, скоро іспит, а після – свобода! Ось я і чекаю на свою весну", — заінтригувала Огнєвіч. Цікаво, хто ж у зірки коханий? Із нетерпінням чекаємо, коли вона розповість про свого бойфренда.

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