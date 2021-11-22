У спідній білизні та з вібратором: 155-кілограмова Тесс Голлідей позувала у провокаційному луці

У спідній білизні та з вібратором: 155-кілограмова Тесс Голлідей позувала у провокаційному луці

36-річна модель plus-size знялася у рекламі секс-іграшки.

Тесс Голлідей знялася у черговій сміливій фотосесії. Перед об'єктивом фотокамери вона постала у чорній спідній білизні. Модель plus-size без комплексів демонструвала свої пишні форми та татуювання на тілі.

У руці вона тримала рожевий вібратор у коробочці.

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Свій аутфіт Голлідей доповнила хвилястим укладанням та насиченим макіяжем з акцентом на очах.

Модель із задоволенням взяла участь у рекламній кампанії секс-іграшок, адже вона – жінка без комплексів, яка не боїться розповідати про свої бажання та інтимне життя.

Раніше Тесс позувала у фотосеті у сріблястій мінісукні з люрексу, яка тісно обтисла її тіло. Знаменитість продемонструвала свою фігуру спереду. Вона спокусливо позувала, лежачи на червоному ліжку, вихваляючись пишним декольте.

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