У спідній білизні: учасниця "Холостяка-11" похизувалася звабливими сідницями та поговорила про секс

Джессіка Чегі показала гарячий знімок із пікантного фотосету.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – Джессіка Чегі – виклала пікантну світлину в Instagram. На ній дівчина позує у світлій спідній білизні, демонструючи звабливі сідниці.

Джессіка Чегі / Instagram Джессіки Чегі

У дописі Джессіка поговорила про секс. Вона зазначила, що цю тему неодноразово піднімали на постшоу "Як вийти заміж".

"Думки різні, але насправді переважно говорять, що стосунки складаються більше, ніж на 50% з хорошого сексу. І я також згодна, тому що, якщо відчуваєте дискомфорт з партнером, соромитися, та навіть не можете про це поговорити то це - проблема.

Часто бачу що в парах зникає бажання/пристрасть для підтримки хорошого інтимного життя. Битовуха все з’їдає, поява дитини, або якщо хтось не дуже зацікавлений партнером, не почувається впевненим, привабливим чи потрібним.



Насправді найголовніший момент, на мою думку, - це відчуття "бажаності та потрібності" у самої себе та партенра", - написала дівчина.

Чегі вважає, що головне – це мати партнера, який вам підходить, з яким буде легко та якому зможете довіряти.

"Головне однаково мислити та мати схожі побажання й темперамент. Але не забувайте, що стосунки - це суцільний компроміс, ідеальних пазлів поки не бачила. Протягом всього життя ми "притираємось" до одне одного", - зазначила Джес.

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