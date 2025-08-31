- Дата публікації
У спідниці-шортах і з рожевим бантиком: Аманда Сейфрід потрапила до об’єктивів папараці у Венеції
39-річна акторка в образі у класичних кольорах з’явилася в Італії.
Папараці заскочили Аманду Сейфрід, коли вона встала з водного таксі і направлялася до готелю.
Акторка мала стильний вигляд. На зірці була біла сорочка, рукава якої вона підкотила до ліктів, із милим рожевим бантиком.
Верх Аманда скомбінувала з чорною спідницею-шортами у смужку і чорними босоніжками на високих шпильках із акцентними рожевими смужками. Довжина міні чудово підкреслила її стрункі ноги.
Сейфрід доповнила лук сумкою матового кольору металік на ручці-ланцюжку. Волосся вона зібрала у хвіст, зробила макіяж ыз ніжно-рожевою помадою і червоний манікюр. Вуха акторка прикрасила лаконічними золотими сережками-кільцями.
Нагадаємо, Аманда Сейфрід прийшла на показ фільму у чорній сукні на тонких бретельках, яка була прикрашена довгою торочкою на ліфі та на подолі.