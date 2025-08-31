ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
165
Час на прочитання
1 хв

У спідниці-шортах і з рожевим бантиком: Аманда Сейфрід потрапила до об’єктивів папараці у Венеції

39-річна акторка в образі у класичних кольорах з’явилася в Італії.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Аманда Сейфрід

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Папараці заскочили Аманду Сейфрід, коли вона встала з водного таксі і направлялася до готелю.

Акторка мала стильний вигляд. На зірці була біла сорочка, рукава якої вона підкотила до ліктів, із милим рожевим бантиком.

Аманду Сейфрід / © Getty Images

Аманду Сейфрід / © Getty Images

Верх Аманда скомбінувала з чорною спідницею-шортами у смужку і чорними босоніжками на високих шпильках із акцентними рожевими смужками. Довжина міні чудово підкреслила її стрункі ноги.

Сейфрід доповнила лук сумкою матового кольору металік на ручці-ланцюжку. Волосся вона зібрала у хвіст, зробила макіяж ыз ніжно-рожевою помадою і червоний манікюр. Вуха акторка прикрасила лаконічними золотими сережками-кільцями.

Нагадаємо, Аманда Сейфрід прийшла на показ фільму у чорній сукні на тонких бретельках, яка була прикрашена довгою торочкою на ліфі та на подолі.

Дата публікації
Кількість переглядів
165
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie