У спокусливій білизні кольору лате: модель Лаура Селія поділилася пікантними фото

Нідерландська модель Лаура Селія опублікувала в Instagram нові гарячі знімки.

Красуня позувала з круасанами в руках. На ній була сексуальна атласна білизна кольору лате з білим мереживом, яка складалася з бюстгальтера і коротких шортиків.

Лаура Селія/Instagram

У дівчини було об'ємне укладання з локонами і молочний манікюр. Вона похизувалася спокусливими формами.

Лаура Селія

Нагадаємо, минулого разу Ларуа Селія влаштувала фотосесію у нічній сорочці на тонких бретельках із ліфом і невеликим розрізом та в мереживних трусах в тон.

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