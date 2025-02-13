У спокусливій білизні кольору лате: модель Лаура Селія поділилася пікантними фото

Дівчина у білизні похизувалася звабливою фігурою.
Нідерландська модель Лаура Селія опублікувала в Instagram нові гарячі знімки.
Красуня позувала з круасанами в руках. На ній була сексуальна атласна білизна кольору лате з білим мереживом, яка складалася з бюстгальтера і коротких шортиків.
У дівчини було об'ємне укладання з локонами і молочний манікюр. Вона похизувалася спокусливими формами.
Нагадаємо, минулого разу Ларуа Селія влаштувала фотосесію у нічній сорочці на тонких бретельках із ліфом і невеликим розрізом та в мереживних трусах в тон.
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