У спокусливій білизні з квітами: нідерландська модель попила чаю на балконі

Нідерландська модель Лаура Селія опублікувала в Instagram нову порцію гарячих знімків з відпочинку.

Цього разу красуня показала, як пила чай на терасі готелю із красивим морським пейзажом.

Лаура постала перед фотокамерою у спокусливому комплекті білизни молочного відтінку з мереживом і кольоровою квітковою вишивкою. Ліф чудово підкреслив її гарне декольте.

У Селії, як завжди, було укладання з локонами і макіяж із чорними стрілками. Лук вона завершила золотими прикрасами.

Нагадаємо, Лаура Селія похизувалася стрункою фігурою у блакитному бікіні під час відпочинку в італійському місті Амальфі.