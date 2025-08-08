- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 86
- Час на прочитання
- 1 хв
У спокусливій білизні з квітами: нідерландська модель попила чаю на балконі
Лаура Слія одягла сексуальну білизну і влаштувала собі імпровізовану фотосесію.
Нідерландська модель Лаура Селія опублікувала в Instagram нову порцію гарячих знімків з відпочинку.
Цього разу красуня показала, як пила чай на терасі готелю із красивим морським пейзажом.
Лаура постала перед фотокамерою у спокусливому комплекті білизни молочного відтінку з мереживом і кольоровою квітковою вишивкою. Ліф чудово підкреслив її гарне декольте.
У Селії, як завжди, було укладання з локонами і макіяж із чорними стрілками. Лук вона завершила золотими прикрасами.
Нагадаємо, Лаура Селія похизувалася стрункою фігурою у блакитному бікіні під час відпочинку в італійському місті Амальфі.