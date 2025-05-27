- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 318
- Час на прочитання
- 1 хв
У спокусливій чорній сукні від Louis Vuitton: Ана де Армас привернула увагу луком
Акторка відвідала прем'єру фільму «Балерина», що відбулася у Берліні.
Ана де Армас одягла на захід пошиту на замовлення сукню від відомого Модного дому Louis Vuitton, яка привертала увагу через свій мінімалічний крій і глибоке декольте.
Сукня була пошита з розкішного чорного оксамиту, мала довгу спідницю, баску, яка спадала на стегна, та бретельки. Вбрання було елегантним, спокусливим і драматичним, що ідеально відповідало атмосфері прем'єри та ролі, яку Ана грає у фільмі. Вона доповнила свій образ витонченими прикрасами, макіяжем та класичною зачіскою «кінський хвіст» із витягнутими передніми пасмами.
Раніше зірка також одягла лук від Louis Vuitton, але гламурніший. Акторка носила на прем'єрі в Лондоні сріблясту сукню з краплеподібним вирізом та вишивкою бісером.