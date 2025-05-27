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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
318
Час на прочитання
1 хв

У спокусливій чорній сукні від Louis Vuitton: Ана де Армас привернула увагу луком

Акторка відвідала прем'єру фільму «Балерина», що відбулася у Берліні.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Ана де Армас

Ана де Армас / © Getty Images

Ана де Армас одягла на захід пошиту на замовлення сукню від відомого Модного дому Louis Vuitton, яка привертала увагу через свій мінімалічний крій і глибоке декольте.

Сукня була пошита з розкішного чорного оксамиту, мала довгу спідницю, баску, яка спадала на стегна, та бретельки. Вбрання було елегантним, спокусливим і драматичним, що ідеально відповідало атмосфері прем'єри та ролі, яку Ана грає у фільмі. Вона доповнила свій образ витонченими прикрасами, макіяжем та класичною зачіскою «кінський хвіст» із витягнутими передніми пасмами.

Ана де Армас / © Getty Images

Ана де Армас / © Getty Images

Раніше зірка також одягла лук від Louis Vuitton, але гламурніший. Акторка носила на прем'єрі в Лондоні сріблясту сукню з краплеподібним вирізом та вишивкою бісером.

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Getty Images

Ана де Армас / © Getty Images

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
318
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