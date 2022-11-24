Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
У спортивних мінішортах і дуже широких ботфортах: новий модний експеримент від Кім Кардашян

У спортивних мінішортах і дуже широких ботфортах: новий модний експеримент від Кім Кардашян

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1228
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У спортивних мінішортах і дуже широких ботфортах: новий модний експеримент від Кім Кардашян

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Зірка реаліті та інфлуенсерка зробила селфі під час примірки нового луку.

Кім Кардашян продемонструвала фоловерам в Instagram свій новий образ. Цього разу зірка реаліті поєднала спортивний одяг і гламурне взуття.

На Кім була сіра водолазка із чорними смужками на рукавах і чорні мінішорти із білими смужками по боках. Вбрання вона поєднала із чорними дуже широкими ботфортами на шпильках. Аутфіт вийшов цікавим.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян
Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

А ви одягли б такий лук?

Нагадаємо, минулого разу Кардашян похизувалася довгими яскравими накладними нігтями.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1228
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація