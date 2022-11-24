У спортивних мінішортах і дуже широких ботфортах: новий модний експеримент від Кім Кардашян

Зірка реаліті та інфлуенсерка зробила селфі під час примірки нового луку.
Кім Кардашян продемонструвала фоловерам в Instagram свій новий образ. Цього разу зірка реаліті поєднала спортивний одяг і гламурне взуття.
На Кім була сіра водолазка із чорними смужками на рукавах і чорні мінішорти із білими смужками по боках. Вбрання вона поєднала із чорними дуже широкими ботфортами на шпильках. Аутфіт вийшов цікавим.
А ви одягли б такий лук?
Нагадаємо, минулого разу Кардашян похизувалася довгими яскравими накладними нігтями.
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