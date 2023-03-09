У спортивних образах: три знаменитості опинилися під прицілом фотографів після тренування

У них не було макіяжу на обличчі, а волосся трохи розтріпалося, але все ж вони мали стильний та задоволений вигляд.

Щоб мати ідеальні фігури зірки кіно та подіумів, повинні регулярно займатися в залі. Хтось із них обирає танці, як Дженніфер Лопес, хтось пілатес. Але все ж таки після тренувань багато хто воліє не переодягатися і в спортивному одязі йдуть просто до своїх машин.

Цього тижня під приціл фотографів у спортивних луках потрапило аж три знаменитості, тож давайте подивимося, що вони носять на тренування.

Алессандра Амбросіо

Бразильська супермодель активно займається та відвідує зал у Каліфорнії. Днями її помітили в блакитних лосинах, ймовірно, від Alo Yoga, які вона поєднала з сірою кофтою з каптуром, кросівками та високими шкарпетками. На очах Алессандра мала стильні окуляри, а на її плечі висіла біла сумка від Chanel.

Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

Олівія Вайлд

Акторку також помітили у Лос-Анджелесі. На Олівії був чорний спортивний кетсьют від Splits 59, який вона поєднала з короткою кофтою від Mana Foods та чорними кросівками Adidas. Завершили цей спортивний образ сонцезахисні окуляри та пляшка з водою. Волосся вона зібрала у високий хвіст.

Олівія Вайлд / Фото: Getty Images

Люсі Гейл

Зірку серіалу "Мили ошуканки" потрапила під приціл папараці у Лос-Анджелесі, коли після тренування йшла до своєї машини. На дівчині були її улюблені сині лосини, кросівки та синя стьобана куртка. Також вона одягла щось на кшталт спортивного бюстьє. Завершували образ зірки сонцезахисні окуляри та золотий ланцюжок на шиї.

Люсі Гейл / Фото: Getty Images

Читайте також: