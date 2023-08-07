У спортивних штанах та м'ятій футболці: Кеті Голмс помітили папараці на прогулянці

Вона не морочилася з вбранням і не звертала уваги на папараці, які її фотографували.
Американську акторку та колишню дружину Тома Круза – 44-річну Кеті Голмс – помітили папараці на прогулянці в Нью-Йорку. На жінці був простий і невимушений образ.
Кеті одягла сірі трикотажні штани від бренду спортивного одягу Alo Yoga з гумкою та шнурком на талії, а також м'яту білу футболку із принтом спереду.
Своє просте вбрання вона доповнила чорними кросівками від Adidas у популярному дизайні, а також сумкою від бренду APC, яка висіла у неї на плечі.
Також Кеті одягла білі високі шкарпетки від Adidas, у які заправила штани, та сонцезахисні окуляри. Увагу привернув манікюр знаменитості, оскільки лак на нігтях повністю обліз і мав не дуже охайний вигляд.
Нагадаємо, що також під приціл фотографів потрапив манікюр Зари Тіндалл – дочки принцеси Анни та онуки покійної королеви Єлизавети ІІ. Зара з'явилася на публіці з облізлим лаком на нігтях.
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