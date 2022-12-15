У спортивних штанях і з пов'язкою на голові: Тіна Кароль продемонструвала повсякденний образ

Співачка поділилася новим знімком і зробила зізнання про себе.

Тіна Кароль опублікувала в Instagram Stories нове селфі, зроблене у дзеркалі.

Зірка постала у повсякденному луку. На ній був чорний світшот, світлі спортивні штани і чорна пов'язка, з під-якої визирало біляве волосся.

Тіна Кароль / Фото: Instagram Тiни Кароль

У дописі Тіна зізналася, що вона залежна від перфекціонізму.

"Мій життєвий вибір завжди був без легкого шляху. Як навчитись просто бути? Без пошуку нових досягнень, без екстриму? Я помішана на драйві та досягненнях, це створює проблеми всім. Пробачте, я залежна від перфекціонізму!" – написала артистка на фото.

Нагадаємо, раніше Кароль на серії селфі постала у ніжному аутфіті.

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