У спортивних штанях і з пов'язкою на голові: Тіна Кароль продемонструвала повсякденний образ

Співачка поділилася новим знімком і зробила зізнання про себе.
Тіна Кароль опублікувала в Instagram Stories нове селфі, зроблене у дзеркалі.
Зірка постала у повсякденному луку. На ній був чорний світшот, світлі спортивні штани і чорна пов'язка, з під-якої визирало біляве волосся.
У дописі Тіна зізналася, що вона залежна від перфекціонізму.
"Мій життєвий вибір завжди був без легкого шляху. Як навчитись просто бути? Без пошуку нових досягнень, без екстриму? Я помішана на драйві та досягненнях, це створює проблеми всім. Пробачте, я залежна від перфекціонізму!" – написала артистка на фото.
Нагадаємо, раніше Кароль на серії селфі постала у ніжному аутфіті.
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