У спортивних штанях та пуховику: Емілі Ратаковскі заскочили в Нью-Йорку

Погода була прохолодною, тому Емілі одягла чорні спортивні штани та короткий чорний пуховик, а також взула кросівки. Її волосся було розпущене, а у вухах виблискували золоті сережки. Ратаковскі була зосереджена на своєму телефоні і не звертала увагу на папараці.

Востаннє папараці вдалося сфотографувати Ратаковскі на прогулянці із собакою Коломбо ще у листопаді. Тоді зірка одягнулася дуже легко, як для прохолодної нью-йоркської погоди, поєднавши довгу чорну спідницю з розрізом ззаду, вкорочену жовту куртку і кеди Converse.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

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