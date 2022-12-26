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У спортивних штанях та пуховику: Емілі Ратаковскі заскочили в Нью-Йорку

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
81
Час на прочитання
1 хв
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У спортивних штанях та пуховику: Емілі Ратаковскі заскочили в Нью-Йорку

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Емілі Ратаковскі потрапила під приціл вуличних фотографів, коли прогулювалася Tribeca у Нью-Йорку.

Погода була прохолодною, тому Емілі одягла чорні спортивні штани та короткий чорний пуховик, а також взула кросівки. Її волосся було розпущене, а у вухах виблискували золоті сережки. Ратаковскі була зосереджена на своєму телефоні і не звертала увагу на папараці.

Востаннє папараці вдалося сфотографувати Ратаковскі на прогулянці із собакою Коломбо ще у листопаді. Тоді зірка одягнулася дуже легко, як для прохолодної нью-йоркської погоди, поєднавши довгу чорну спідницю з розрізом ззаду, вкорочену жовту куртку і кеди Converse.

Емілі Ратаковскі / © Getty Images
Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
81
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