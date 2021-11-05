У спортивній формі та з битою в руках: Кендалл Дженнер зіграла у софтбол

26-річна модель Кендал Дженнер, яка нещодавно відсвяткувала день народження, любить спорт.
Поки її сестри тусуються на різних світських вечірках, Кендал відвідала осінній класичний софтбол (різновид бейсболу) Cactus Jack Foundation у Minute Maid Park у Г'юстоні. Модель, одягнена у білу спортивну форму та чорну бейсболку, мала дуже органічний вигляд у такому образі.
Волосся Дженнер було заплетено у дві тонкі кіски, на обличчі був легкий макіяж, а на шиї – тонка підвіска, також у вухах у моделі були мініатюрні золоті сережки-кільця та сережки-цвяшки з діамантами.
До речі, зустрічається Кендал також зі спортсменом – баскетболістом Девіном Букером. Пару вже неодноразово фотографували папараці на вулицях Нью-Йорка.
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