У спортивній формі та з битою в руках: Кендалл Дженнер зіграла у софтбол

У спортивній формі та з битою в руках: Кендалл Дженнер зіграла у софтбол

26-річна модель Кендал Дженнер, яка нещодавно відсвяткувала день народження, любить спорт.

Поки її сестри тусуються на різних світських вечірках, Кендал відвідала осінній класичний софтбол (різновид бейсболу) Cactus Jack Foundation у Minute Maid Park у Г'юстоні. Модель, одягнена у білу спортивну форму та чорну бейсболку, мала дуже органічний вигляд у такому образі.

Кендал Дженнер / Getty Images

Волосся Дженнер було заплетено у дві тонкі кіски, на обличчі був легкий макіяж, а на шиї – тонка підвіска, також у вухах у моделі були мініатюрні золоті сережки-кільця та сережки-цвяшки з діамантами.

Кендал Дженнер / Getty Images

До речі, зустрічається Кендал також зі спортсменом – баскетболістом Девіном Букером. Пару вже неодноразово фотографували папараці на вулицях Нью-Йорка.

Кендал Дженнер / Getty Images

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