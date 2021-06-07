У спортивному бюстгальтері і шортах з дірками: Алессандра Амбросіо пограла з коханим у волейбол

40-річна красуня продемонструвала ідеальну фігуру на пляжі.

Супермодель Алессандра Амбросіо в березні підтвердила нові стосунки з манекенником Річардом Лі і тепер вони відкрито всюди з'являються разом. На вихідних пару помітили на пляжі в Санта-Моніці, де вони грали в болейбол, а в перервах мило цілувалися.

Алессандра Амбросіо / Getty Images

Алессандара була в блакитному спортивному топі від її власного бренду Gal Floripa, який зав'язувався на спині, а також в білих рваних джинсових шортах One Teaspoon, які підкреслювали її стрункі ноги. Від сонця знаменитість одягла кепку і окуляри на очі Oakley.

Алессандра Амбросіо / Getty Images

Раніше Алессандра зустрічалася з бізнесменом Ніколо Одді. Пара була разом від серпня 2018 до грудень 2019 року. Також модель виховує двох дітей від стосунків з Джеймі Мазуром, які тривали понад 13 років і так не закріпилися шлюбом.

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