У спортивному чорному купальнику: британська модель продемонструвала ідеальну фігуру у фотосеті

Арабелла Чі у новому купальнику позувала у фотосесії.
Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – знялася у новій пікантній фотосесії і показала її в Instagram.
Перед об'єктивом фотокамери вона постала у спортивному чорному купальнику з написом на ліфі Superdry Sportswear.
Арабелла спокусливо позувала на природі, демонструючи ідеальну струнку фігуру і сексуальні сідниці.
У неї було розпущене волосся, макіяж у природних відтінках і золоті прикраси – сережки-кільця, ланцюжки з підвісками і браслети. Довгий молочний манікюр завершив привабливий лук Арабелли.
Нагадаємо, Арабелла Чі у пікантному літньому ансамблі різних пастельних кольорів знялася у фотосесії.
Читайте також:
- Щоб бути стрункою і сексуальною: британська модель у бікіні показала, що поїла на обід
- Приймала сонячні ванни: британська модель у білому бікіні похизувалася пружними сідницями
- Ух, які: британська модель у чорному бікіні похизувалася сексуальними сідницями