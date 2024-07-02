У спортивному чорному купальнику: британська модель продемонструвала ідеальну фігуру у фотосеті

Арабелла Чі у новому купальнику позувала у фотосесії.

Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – знялася у новій пікантній фотосесії і показала її в Instagram.

Арабелла Чі/Instagram

Арабелла Чі/Instagram

Перед об'єктивом фотокамери вона постала у спортивному чорному купальнику з написом на ліфі Superdry Sportswear.

Арабелла Чі/Instagram

Арабелла спокусливо позувала на природі, демонструючи ідеальну струнку фігуру і сексуальні сідниці.

Арабелла Чі/Instagram

Арабелла Чі/Instagram

У неї було розпущене волосся, макіяж у природних відтінках і золоті прикраси – сережки-кільця, ланцюжки з підвісками і браслети. Довгий молочний манікюр завершив привабливий лук Арабелли.

Арабелла Чі/Instagram

Арабелла Чі/Instagram

Нагадаємо, Арабелла Чі у пікантному літньому ансамблі різних пастельних кольорів знялася у фотосесії.

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