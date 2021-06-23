У спортивному костюмі і без ліфчика: Періс Гілтон на прогулянці в Нью-Йорку

40-річна світська левиця продемонструвала стильний спортивний аутфіт.

Періс Гілтон була заскочена фотографами в Нью-Йорку. Зірку в спортивному костюмі сфотографували в Мідтауні. Синій костюм Періс поєднала з чорною футболкою з написом Monse, яку одягла без ліфчика і чорними шкіряними кросівками від Nike. У зірки було розпущене волосся, на обличчі був легкий макіяж і чорні сонцезахисні окуляри.

Періс Гілтон / Getty Images

Декількома днями раніше Періс також була сфотографована під час прогулянки зі своєю молодшою сестрою Нікі Гілтон в Нью-Йорку. Того дня зірка одягла красиву білу мереживну сукню.

Періс та Нікі Гілтони / Getty Images

А ще раніше вона разом з нареченим Картером Реумом була заскочена дорогою на кінофестиваль Tribeca в Нью-Йорку. Зірка була в короткій сукні від Lanvin з весняно-літньої колекції 2021 і чорних туфлях-човниках на підборах.

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Стиль Періс Гілтон (26 фото)

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