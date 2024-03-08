У спортивному костюмі і з крокодилячою сумкою Birkin: Дженніфер Лопес блиснула накачаним пресом

54-річна попдіва поєднала у своєму аутфіті спортивне вбрання і елегантну сумку.
Папараці заскочили Дженніфер Лопес на вулицях Лос-Анджелеса. Артистка з'явилася там у комфортному луку.
Джен одягла чорний спортивний костюм, який складався з укороченого топу з мішкуватими довгими рукавами і штанів із низькою посадкою. Це вбрання дозволило співачці похизуватися тонкою талією і накачаним пресом.
Аутфіт Лопес доповнила короткими коричневими угами і розкішною кремовою сумкою зі шкіри нільського крокодила Niloticus Crocodile Birkin.
Зірка розпустила волосся і одягла на обличчя чорні окуляри.
Нагадаємо, раніше Джей Ло вийшла у світ у шкіряних мінішортах, бежевому худі і пухнастій шубі.
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