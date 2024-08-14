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У спортивному костюмі і з песиком на руках: стильна Сіара на вулицях Нью-Йорка

У спортивному костюмі і з песиком на руках: стильна Сіара на вулицях Нью-Йорка

У спортивному костюмі і з песиком на руках: стильна Сіара на вулицях Нью-Йорка

Сіара / Фото: Getty Images

38-річна співачка і мама чотирьох дітей у стильному образі total black вийшла на прогулянку зі своїм домашнім улюбленцем.

До об'єктивів папараці на вулицях Нью-Йорка потрапила Сіара. Зірка мала стильний вигляд у чорному боді і спортивному костюмі, який складався із вкороченої олімпійки із короткими рукавами і широких штанів.

Сіара / © Getty Images
Сіара / Фото: Getty Images

Вбрання вона доповнила чорною бейсболкою і чорними кросівками. В артистки було розпущене волосся, яке вона пофарбувала у блонд, макіяж із бронзово-мідними тінями і масивна каблучка з діамантами на пальці.

На руках Сіара тримала свого милого домашнього улюбленця.

Нагадаємо, Сіара показала перше фото і розкрила ім'я дитини.

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