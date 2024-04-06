У спортивному костюмі та босоніжках на підборах: Софія Вергара приїхала на шоу

51-річна Софія Вергара прямувала на знімання нового сезону шоу талантів, які відбуваються зараз у Лос-Анджелесі.

Зірка була одягнена у сірий світшот та спортивні штани-кльош у поєднанні з босоніжками на підборах джинсового кольору. На плечі у Софії висіла об'ємна та її найулюбленіша сумка Christian Dior. Знаменитість розпустила волосся і зробила хвилясте укладання, а на обличчі у неї були сонцезахисні окуляри.

Софія Вергара / Фото: Getty Images

Також цього ж дня папараці заскочили і її колегу Гайді Клум. Вона теж мала феєричний вигляд у червоному шкіряному пальті, джинсах та туфлях-човниках до тону на підборах.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

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