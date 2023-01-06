У спортивному костюмі та з мокрим волоссям: Єва Лонгорія під прицілом папараці

Зірка "Відчайдушних домогосподарок" була одягнена дуже просто.
Голлівудська кінозірка Єва Лонгорія потрапила під приціл папараці у Лос-Анджелесі, коли йшла до своєї машини. Знаменитість відвідала перукарню, тому, коли Єву сфотографували, волосся у неї було трохи мокрим. Схоже, що вона вирішила його не сушити феном остаточно, а дати висохнути самому.
На Лонгорії того дня був зручний білий костюм, що складався зі штанів і худи з каптуром, який вона одягла на голову. Лук акторка доповнила білими кросівками Nike та сонцезахисними окулярами.
Макіяжу у зірки на обличчі не було, а в руці вона несла талон для паркування та мобільний телефон.
У Instagram Єва показала, як два майстри одночасно робили їй укладання в салоні.
Читайте також: