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У спортивному костюмі та з мокрим волоссям: Єва Лонгорія під прицілом папараці

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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479
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У спортивному костюмі та з мокрим волоссям: Єва Лонгорія під прицілом папараці

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

Зірка "Відчайдушних домогосподарок" була одягнена дуже просто.

Голлівудська кінозірка Єва Лонгорія потрапила під приціл папараці у Лос-Анджелесі, коли йшла до своєї машини. Знаменитість відвідала перукарню, тому, коли Єву сфотографували, волосся у неї було трохи мокрим. Схоже, що вона вирішила його не сушити феном остаточно, а дати висохнути самому.

На Лонгорії того дня був зручний білий костюм, що складався зі штанів і худи з каптуром, який вона одягла на голову. Лук акторка доповнила білими кросівками Nike та сонцезахисними окулярами.

Макіяжу у зірки на обличчі не було, а в руці вона несла талон для паркування та мобільний телефон.

Єва Лонгорія / © Getty Images
Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

У Instagram Єва показала, як два майстри одночасно робили їй укладання в салоні.

Єва Лонгорія / ©
Єва Лонгорія
Єва Лонгорія / ©
Єва Лонгорія

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Дата публікації
Перегляди
479
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