У спортивному костюмі зі стразами: стильний вихід зірки фільму "Чорний Адам"

Квінтеса Свінделл у білосніжному ансамблі від Celine прийшла на прем'єру супергеройсьої картини.
25-річна американська акторка Квінтеса Свінделл побувала на прем'єрі стрічки "Чорний Адам", заснованої на однойменному коміксі видавництва DC Comics. У фільмі вона зіграла роль Циклони - членкиня Товариства Справедливості Америки та онука Червоного Торнадо, яка може управляти вітром та генерувати звук.
Для прем'єри Квінтеса обрала стильний спортивний костюм із весняної колекції 2023 бренду Celine. Олімпійка на блискавці, яку зірка одягла на голе тіло, була прикрашена спереду кольоровими стразами, а на штанях стрази були по боках – лампасами. На штанях також був принтований логотип бренду.
Вбрання Свінделл доповнила чорними лакованими туфлями-човниками. Волосся вона зібрала у хвіст і зробила максимально природній макіяж. У вухах у неї були срібні сережки-кільця, а у носі – золотий пірсинг.
Нагадаємо, а інша зірка "Чорного Адама" - Сара Шагі - з'явилася на прем'єрі в елегантній білій сукні від Vivienne Westwood без бретелей, розшиту паєтками. Вона чудово сиділа на стрункій фігурі Сари і підкреслювала тендітність її плечей.
Про фільм:
Минуло майже 5 тисяч років відтоді, як стародавні боги зробили Чорного Адама (Двейн Джонсон) всемогутнім. Його одразу ж запроторили до в’язниці. Проте Адам звільниться зі своєї земної гробниці і покаже сучасному світові власну унікальну форму правосуддя.
Фільм на українських екранах з'явиться вже завтра, 20 жовтня.
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