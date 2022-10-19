У спортивному костюмі зі стразами: стильний вихід зірки фільму "Чорний Адам"

Квінтеса Свінделл у білосніжному ансамблі від Celine прийшла на прем'єру супергеройсьої картини.

25-річна американська акторка Квінтеса Свінделл побувала на прем'єрі стрічки "Чорний Адам", заснованої на однойменному коміксі видавництва DC Comics. У фільмі вона зіграла роль Циклони - членкиня Товариства Справедливості Америки та онука Червоного Торнадо, яка може управляти вітром та генерувати звук.

Квінтеса Свінделл / Фото: Associated Press

Для прем'єри Квінтеса обрала стильний спортивний костюм із весняної колекції 2023 бренду Celine. Олімпійка на блискавці, яку зірка одягла на голе тіло, була прикрашена спереду кольоровими стразами, а на штанях стрази були по боках – лампасами. На штанях також був принтований логотип бренду.

Квінтеса Свінделл / Фото: Associated Press

Вбрання Свінделл доповнила чорними лакованими туфлями-човниками. Волосся вона зібрала у хвіст і зробила максимально природній макіяж. У вухах у неї були срібні сережки-кільця, а у носі – золотий пірсинг.

Квінтеса Свінделл / Фото: Associated Press

Нагадаємо, а інша зірка "Чорного Адама" - Сара Шагі - з'явилася на прем'єрі в елегантній білій сукні від Vivienne Westwood без бретелей, розшиту паєтками. Вона чудово сиділа на стрункій фігурі Сари і підкреслювала тендітність її плечей.

Сара Шагі / Фото: Associated Press

Про фільм:

Минуло майже 5 тисяч років відтоді, як стародавні боги зробили Чорного Адама (Двейн Джонсон) всемогутнім. Його одразу ж запроторили до в’язниці. Проте Адам звільниться зі своєї земної гробниці і покаже сучасному світові власну унікальну форму правосуддя.

Фільм на українських екранах з'явиться вже завтра, 20 жовтня.

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