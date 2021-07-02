У спортивному купальнику і кросівках: Надя Дорофєєва продемонструвала струнку фігуру

Співачка похизувалася обновок.

Надя Дорофєєва поповнила свою колекцію купальників новинкою від бренду Puma. В Instagram артистка показала, як вона сидить на її стрункій фігурі.

Пляжний лук зірки доповнили кросівки і стильна зачіска. Позувала Дорофєєва на каменях біля моря.

"Моя пристрасть до купальників прокинулася, коли я почала більше займатися спортом, прийняла і полюбила своє тіло. Зараз у мене штук 10 купальників — у відпустці обожнюю їх міняти! Надихаюся цього літа і +1 новим купальником @pumaukraine в своїй колекції", — написала під фото співачка.

Раніше Надя показала знімки у рожевому бікіні. Вона блиснула на камеру сексуальним декольте.

Надя Дорофєєва / Instagram Наді Дорофєєвої

Читайте також: У тренді: Надя Дорофєєва позувала у модній панамці і ляпанцях Gucci

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання