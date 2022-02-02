У спортивному луці та з сумкою Burberry: Беллу Хадід сфотографували у Лондоні

Дівчина потрапила під приціл папараці.

Супермодель Белла Хадід - активна мандрівниця, адже цього місяця встигла побувати в кількох містах США, знятися в новій рекламі Versace, а тепер її помітили в Лондоні. Дівчину сфотографували, коли вона вийшла з готелю та прямувала до свого автомобіля. На Беллі був зручний спортивний лук, який складалася з куртки Nas, штанів і чорних черевиків. На плечі моделі висіла невелика сумка Burberry, а на руках були рукавички.

Белла Хадід / Getty Images

Прилетіла Хадід до Великої Британії по роботі чи до свого бойфренда Марка Калмана, поки що невідомо. Але декількома знімками у цьому образі зірка поділилася з шанувальниками також і у Instagram.

Читайте також: