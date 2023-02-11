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У спортивному луку та з сумкою Hermes Birkin: стильна Дженніфер Лопес сходила на танці

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
929
Час на прочитання
1 хв
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У спортивному луку та з сумкою Hermes Birkin: стильна Дженніфер Лопес сходила на танці

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Суперзірку сфотографували папараці.

Дженніфер Лопес явно зараз над чимось працює, оскільки її регулярно фотографують дорогою до танцювальної студії в Лос-Анджелесі. Можливо це репетиції для майбутнього кліпу.

У п'ятницю зірку помітили, коли вона виходила зі свого білого автомобіля, одягнена в лаконічний трикотажний костюм, який складався зі зручних штанів та кофти на блискавці.

Цей образ Лопес доповнила кросівками Nike та сумкою Hermes Birkin середнього розміру, в якій був планшет. Волосся співачка зібрала в пучок, а з аксесуарів віддала перевагу окулярам Max Mara та сережкам від Dior у своїй улюбленій круглій формі.

Дженіфер Лопес / © Getty Images
Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що після появи на "Греммі" з чоловіком Беном Аффлеком, Дженніфер Лопес стала однією найобговорюваніших зірок тижня. Пара привернула до себе увагу, коли Дженніфер відчитала чоловіка за його "недружній вираз обличчя" на церемонії.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек на
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек на "Греммі" / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
929
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