У спортивному луку та зі зламаним нігтем: Джей Ло сходила до спортзалу

Після церемонії "Греммі" Дженніфер Лопес швидко повернулася до тренувань. 53-річна акторка дуже багато працює, щоб підтримувати себе у хорошій формі.

Учора співачку зазнімкували в Лос-Анджелесі, коли Джен прямувала до танцювальної студії, де зазвичай займається. Одягнена Лопес була в блакитному вкороченому джемпері з широкими рукавами та цікавою круглою горловиною, в лосинах такого самого кольору з принтом і взута у білі кросівки. У руці Дженніфер несла чорну сумку Birkin від Hermes.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Її волосся було зібране в пучок, на обличчі були великі окуляри від сонця, у вухах сережки з діамантами, а на пальці заручальна каблучка і весільна обручка. Нігті акторки були нафарбовані світлим лаком, а один ніготь, схоже, був зламаний.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Це перший вихід Дженніфер після невеликого скандального епізоду, який стався з нею та її чоловіком Беном Аффлеком на церемонії "Греммі". Нагадаємо, пильні шанувальники помітили, що між подружжям відбулася не дуже приємна розмова під час світського заходу і це потрапило до об'єктивів відеокамер.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Getty Images

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