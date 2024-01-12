У спортивному образі: Розі Гантінгтон-Вайтлі потрапила під приціл папараці у Лондоні

Що на червоній доріжці, що у звичайному житті, модель дотримується простоти у вбраннях.

36-річна британська модель Розі Гантінгтон-Вайтлі прихильниця мінімалізму, що проявляється у її вбраннях, макіяжі та прикрасах. Учора, 11 січня, зірку заскочили якраз у такому образі.

На моделі були чорні спортивні лосини, які вона поєднала з бомбером шоколадного кольору та кепкою. Також на плечі Розі висіла чорна сумка-хобо. Весь її одяг був від спортивного бренду Alo Yoga.

Однак із цього монобрендового луку вибивалося кілька речей — кросівки від Chanel, а також прикраси від Tiffany & Co.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Getty Images

Ймовірно, у такому образі Гантінгтон-Вайтлі прямувала на тренування. Це сталося наступного дня після її появи з бойфрендом Джейсоном Стейтемом на прем'єрі фільму "Бджоляр". Перед камерами фотографів Розі постала у чорному луку від відомого бренду Alaïa. Вбрання привертало увагу і виділялося через золоту прикрасу на талії.

Джейсон Стейтем і Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Associated Press

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