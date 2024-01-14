У спортивному образі та з червоною помадою: Тейлор Свіфт потрапила під приціл папараці

Ікона попмузики і на сцені, і у звичайному житті носить яскраво-червону помаду.

Американська співачка Тейлор Свіфт опинилась під прицілом папараці у Нью-Йорку, коли у супроводі охорони йшла до свого автомобіля. Зірка продемонструвала того дня абсолютно лаконічний і повсякденний спортивний образ, який зможе повторити кожна.

Тейлор поєднала чорні лосини від Lululemon з оливковою футболкою і об'ємною курткою від Adidas з анімалістичним принтом.

Також співачка одягла кросівки оливкового кольору від Adidas x Ivy Park, сонцезахисні шкарпетки та кілька прикрас, серед яких ми помітили кулон та діамантові сережки. Волосся вона зібрала у високий хвіст, а також зробила свій улюблений макіяж із червоною помадою.

Тейлор Свіфт / Фото: Getty Images

Наступного дня дівчину знову заскочили фотографи і цього разу вже у Канзас-Сіті, штат Міссурі. Тейлор відвідала матч в американський футбол між командами "Канзас-Сіті Чіфс" та "Маямі Долфінс".

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Співачка була у спеціально виготовленій на замовлення куртці-пуховику з номером 87 — це номер її бойфренда Тревіса Келсі у команді. Червоно-жовту куртку створила Крістін Ющик — дружина захисника команди "Сан-Франциско Форті Найнерс" Кайла Ющика. Крістін Ющик зробила пуховик із футбольної майки Келсі.

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Як створювалася куртка дизайнерка показала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Гарні образи співачки Тейлор Свіфт (18 фото)