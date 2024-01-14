У спортивному образі та з червоною помадою: Тейлор Свіфт потрапила під приціл папараці

Ікона попмузики і на сцені, і у звичайному житті носить яскраво-червону помаду.
Американська співачка Тейлор Свіфт опинилась під прицілом папараці у Нью-Йорку, коли у супроводі охорони йшла до свого автомобіля. Зірка продемонструвала того дня абсолютно лаконічний і повсякденний спортивний образ, який зможе повторити кожна.
Тейлор поєднала чорні лосини від Lululemon з оливковою футболкою і об'ємною курткою від Adidas з анімалістичним принтом.
Також співачка одягла кросівки оливкового кольору від Adidas x Ivy Park, сонцезахисні шкарпетки та кілька прикрас, серед яких ми помітили кулон та діамантові сережки. Волосся вона зібрала у високий хвіст, а також зробила свій улюблений макіяж із червоною помадою.
Наступного дня дівчину знову заскочили фотографи і цього разу вже у Канзас-Сіті, штат Міссурі. Тейлор відвідала матч в американський футбол між командами "Канзас-Сіті Чіфс" та "Маямі Долфінс".
Співачка була у спеціально виготовленій на замовлення куртці-пуховику з номером 87 — це номер її бойфренда Тревіса Келсі у команді. Червоно-жовту куртку створила Крістін Ющик — дружина захисника команди "Сан-Франциско Форті Найнерс" Кайла Ющика. Крістін Ющик зробила пуховик із футбольної майки Келсі.
Як створювалася куртка дизайнерка показала на своїй сторінці в Instagram.
Читайте також:
- У сукні з лелітками та пікантним декольте: Тейлор Свіфт на світській церемонії
- У картатій спідниці та червоному светрі: Тейлор Свіфт прийшла підтримати бойфренда-спортсмена
- Невеликий конфуз із вбранням: Тейлор Свіфт одягла спідницю задом наперед на побачення з бойфрендом