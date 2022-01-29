У спортивному топі та біркенштоках: Кріссі Тейген сходила на ринок і потрапила під приціл

У спортивному топі та біркенштоках: Кріссі Тейген сходила на ринок і потрапила під приціл

36-річна американська модель потрапила під приціл папараці у Лос-Анджелесі.

Знаменитість сфотографували на виході з ринку Bristol Farms у Лос-Анджелесі у п'ятницю вдень. Тейген приїхала за покупками одягнена в білий спортивний топ, чорні велосипеди та сірий довгий кардиган. Взута модель була в сріблясті біркенштоки. Також на ній була бейсболка та захисна маска чорного кольору. І як папараці її впізнали в такому образі?

Кріссі Тейген / Getty Images

А нещодавно Тейген заскочили папараці в дуже стильному луці, після знімань для кулінарного сайту Cravings. Модель була одягнена в розкішний чорний блейзер та сукню-комбінацію з гіпюровими деталями та глибоким декольте. Доповнили цей образ чоботи, сумка, елегантна зачіска та макіяж.

Кріссі Тейген / Getty Images

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