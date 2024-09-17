У спортивному топі та лосинах: Вікторія Бекхем блиснула підкачаним пресом

Зірка особливу увагу приділяє своїй фізичній формі.
50-річна співачка, екс-учасниця гурту Spice Girls та дизайнерка Вікторія Бекхем, для того, щоб мати струнку та підтягнуту фігуру, регулярно тренується. Іноді компанію їй складає чоловік – ексфутболіст Девід Бекхем.
У своєму Instagram Вікторія опублікувала селфі, зроблене, мабуть, між підходами. Вона позує у чорному спортивному топі та лосинах, на її шиї – рушник, а на руках – рукавички. Фото вона ніяк не підписала. Неможливо не помітити підкачаний прес зірки – швидше за все, його секрет не лише у спорті, а й у харчуванні. Якось Девід розповів, що його дружина вже 25 років їсть одну й ту саму страву — рибу на грилі та овочі, приготовлені на пару.
Також Вікторія ділилася, що починає ранок із двох столових ложок яблучного оцту, які запиває склянкою гарячої води з лимоном. Після – легкий сніданок, кава та двогодинне тренування.
Нагадаємо, раніше Вікторія Бекхем похизувалася новою стрижкою.
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