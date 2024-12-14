У спортивному вбранні та косусі: Гейлі Бібер під прицілом папараці після тренування

Навіть на тренування вона ходить за повного параду.

Відома модель і бізнесвумен Гейлі Бібер, яка зовсім нещодавно народила первістка — сина, якого назвала Джек Блюз — поступово все частіше виходить у світ і вже повернулася до тренувань.

Молоду маму помітили папараці, коли вона виходила зі студії з пілатесу, де тренується. На Гейлі був лук чорного кольору, в якому вона поєднувала спортивний одяг і від Alo Yoga, а також стильну та об'ємну куртку-косуху.

Також образ дівчини доповнила бейсболка від Fila, сонцезахисні окуляри, невелика сумка та білі кросівки у стилі Dad shoes. У руці у неї був популярний термос Stanley із трубочкою.

Гейлі Бібер / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що також недавно Хейлі відвідала відкриття магазину Residence Los Angeles. На ній тоді був оксамитовий костюм від бренду Saint Laurent з колекції осінь-зима 2002, який був виконаний у трендовому бордовому відтінку. Вона мала чудовий вигляд і була у гарному настрої.

Гейлі Бібер / Фото: Getty Images

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