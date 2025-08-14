ТСН у соціальних мережах

У спортивному луку і в ляпанцях: Наталі Портман на зніманнях в Нью-Йорку

Наталі Портман практично щодня проводить на зніманнях нового фільму «Гарний секс», у якому грає головну роль психотерапевтки.

Ольга Кузьменко
Наталі Портман

Наталі Портман / © Getty Images

Ми вже показували кілька образів акторки зі знімань фільму, які відбуваються у Нью-Йорку на Мангеттені.

Цього разу Наталі з’явилася у кадрі у спортивному аутфіті. На ній була довга кофта зі смужками на грудях і сірі джогери, а взута акторка була в білі ляпанці. Волосся Наталі було розпущене, на голові була біла пов’язка, а на обличчі легкий макіяж.

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

Також кількома днями раніше Наталі фотографували на вулицях міста у мініатюрній квітковій сукні, яку акторка носила з високими шкіряними босоніжками та джинсовою курткою.

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

Нагадаємо, у фільмі Портман грає Еллі, сімейну психотерапевтку, якій за 40 і яка має не дуже вдалий досвід у стосунках. Вона знову починає ходити на побачення і опиняється у любовному трикутнику, зустрічаючись одночасно з 20-річним хлопцем та з 50-річним чоловіком.

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

