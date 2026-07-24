У спортивному топі і велосипедках кольору вершкового масла: зірка реаліті продемонструвала струнку фігуру

Емма Ернан / © Getty Images

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Американську зірку реалітішоу Selling Sunset Емму Ернан папараці зазнімкували під час прогулянки у Лос-Анджелесі. Схоже, вона прямувала на тренування або щойно вийшла зі спортзалу.

Білявка була одягнена у комплект кольору вершкового масла, який складався з кроптопу на тонких бретельках і велосипедок із високим посадженням. Обтисле вбрання підкреслило її спортивне струнке тіло, плаский живіт з рельєфним пресом і довгі підтягнуті ноги.

Емма Ернан / © Getty Images

Спортивний аутфіт Емма поєднала з білими шкарпетками Nike та масивними кросівками у молочно-сірій гамі. На ній також були сонцезахисні окуляри Miu Miu й лаконічний золотий браслет Cartier.

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Своє довге біляве волосся Ернан розпустила і зробила макіяж з бежевим блиском на губах. Вона слухала музику у дротових навушниках, тримаючи в руці смартфон, і мала усміхнений вигляд.

Нагадаємо, Емма Ернан у вузьких джинсах і строкатому кроптопі з декольте вийшла на прогулянку з собакою.

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