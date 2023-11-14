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У спортзалі з видом на океан: топмодель Жасмін Тукс показала своє тренування

Автор
Юлія Кудринська
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У спортзалі з видом на океан: топмодель Жасмін Тукс показала своє тренування

Жасмін Тукс показала своє тренування / Фото: Instagram Жасмін Тукс

Американка приділяє багато уваги заняттям спортом, щоб завжди бути у формі.

32-річна топмодель та екс"ангел" Victoria's Secret – Жасмін Тукс – володарка стрункої та підтягнутої фігурою. Тримати себе у чудовій фізичній формі та повернути допологовий тонус тіла їй дозволяють регулярні тренування. Одну з них дівчина показала у Instagram.

Жасмін одягла зручний комплект, що складався з топу та лосин, і приступила до заняття, яке почало з бігу на доріжці. Потім зайнялася силовими вправами на верхню частину тіла – спину та руки.

Зазначимо, що спортзал, в якому займалася Тукс, знаходиться на Мальдівах, а його вікна виходять на океан – чим не ідеальне місце для занять?

Нагадаємо, раніше Жасмін Тукс сходила на модний показ. Для виходу у світ вона обрала чорну оксамитову мінісукню, що підкреслювала її фігуру і стрункі ноги, і взула лакові мюлі на високих підборах.

Жасмін Тукс / © Getty Images
Жасмін Тукс / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
348
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