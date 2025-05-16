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- Шоу-бізнес
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У сріблястому міні з торочкою: леді Вікторія Герві на вечірці в Каннах
Британська аристократка леді Вікторія Герві проводить час у Каннах на міжнародному кінофестивалі.
Вчора модель і світська левиця відвідала вечірку Magnum Crack Into Pleasure, де з’явилася в сріблястій мінісукні з торочкою, розшитій камінням, стразами та паєтками. Сукня була на широких бретельках і з неглибоким вирізом на декольте.
Свій образ леді Вікторія доповнила об’ємним укладанням, зробила виразний макіяж очей та одягла сережки у вигляді черепашок. У неї на зап’ясті був браслет, в руці вона тримала клатч відтінку металік і взула босоніжки з розсипом каменів на підборах. Вікторія Герві мала червоний педикюр і світлий манікюр.
Раніше ми бачили кілька виходів Вікторії Герві на червону доріжку кінофестивалю в Каннах. Вона обрала для виходу сукню з пір’ям та прозоре вбрання зі шлейфом.