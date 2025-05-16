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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
238
Час на прочитання
1 хв

У сріблястому міні з торочкою: леді Вікторія Герві на вечірці в Каннах

Британська аристократка леді Вікторія Герві проводить час у Каннах на міжнародному кінофестивалі.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Леді Вікторія Герві

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

Вчора модель і світська левиця відвідала вечірку Magnum Crack Into Pleasure, де з’явилася в сріблястій мінісукні з торочкою, розшитій камінням, стразами та паєтками. Сукня була на широких бретельках і з неглибоким вирізом на декольте.

Свій образ леді Вікторія доповнила об’ємним укладанням, зробила виразний макіяж очей та одягла сережки у вигляді черепашок. У неї на зап’ясті був браслет, в руці вона тримала клатч відтінку металік і взула босоніжки з розсипом каменів на підборах. Вікторія Герві мала червоний педикюр і світлий манікюр.

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

Раніше ми бачили кілька виходів Вікторії Герві на червону доріжку кінофестивалю в Каннах. Вона обрала для виходу сукню з пір’ям та прозоре вбрання зі шлейфом.

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

Леді Вікторія Герві / © Associated Press

Леді Вікторія Герві / © Associated Press

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