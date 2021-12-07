У сріблястій сукні-балахоні: Еллі Голдінг похизувалася образом на червоній доріжці

Схоже, знаменитість була в захваті від свого образу.

У неділю, 5 грудня, у США відбулася щорічна церемонія вручення Премії центру Кеннеді, яку, окрім зірок, відвідали президент США Джо Байден з першою леді, а також віце-президентка США Камала Гарріс із чоловіком.

Однією із гостей заходу стала також британська співачка Еллі Голдінг. Перед початком церемонії вона позувала фотографам на червоній доріжці і похизувалася своєю незвичайною сріблястою сукнею-балахоном з плісуванням та вишивкою з бісеру та леліток на декольті й плечах.

Еллі Голдінг / Getty Images

Схоже, що дівчина була у захваті від своєї сукні, адже перед камерами всіляко позувала у ній.

Еллі Голдінг / Getty Images

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