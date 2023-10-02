У сріблястій сукні і з об'ємною зачіскою: 78-річна Гелен Міррен у розкішному образі продефілювала подіумом

Гелен Міррен взяла участь у шоу Le Defile - Walk Your Worth від бренду L'Oreal, яке відбулося у межах Паризького тижня моди.

78-річна акторка мала приголомшливий вигляд і продемонструвала струнку фігуру. На ній була довга срібляста сукня з лелітками і довгими рукавами аж до підлоги. Вбрання мало красивий виріз човником.

Гелен Міррен / Фото: Getty Images

Взута зірка була у золотисті босоніжки. Аутфіт Гелен доповнила об'ємною зачіскою і макіяжем смокі-айс. Перламутровий манікюр завершив лук Міррен.

Нагадаємо, на подіумі L'Oreal до Гелен приєдналися також Кендалл Дженнер, Віола Девіс і Ель Фаннінг.

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