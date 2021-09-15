У сріблястій сукні і з вогняними кучерями: Джессіка Честейн в образі королеви танцполу прийшла на прем'єру фільму

44-річна акторка продемонструвала ретролук у вбранні від Burberry.
Джессіка Честейн вчора, 14 вересня, відвідала прем'єра фільму "Очі Теммі Фей", в якому вона виконала головну роль — американської телезірки 70-80-х Теммі Фей.
На червоній доріжці акторка з'явилася у ретрообразі. Вона поєднала сріблясту блискучу сукню від бренду Burberry, яка нагадувала диско-кулю, з напівпрозорою зоною декольте з туфлями кольору металік на шпильках.
Аутфіт акторка доповнила кучерявою об'ємної зачіскою і макіяжем зі сріблястими тінями та карамельної помадою. У вухах у неї були великі сережки-кільця.
У цьому луці Джессіка була схожа на справжню королеву танцмайданчика.
До слова, останнім часом Честейн нас тішить своїми ефектними образами. Наприклад, на кінофестивалі у Торонто вона з'явилася у чорній сукні з пікантним декольте, верх якої був розшитий бісером і паєтками, з мереживною обробкою на подолі.
А на Венеційському кінофестивалі акторка сяяла у напівпрозорій сукні-бюстьє від Atelier Versace, розшитій стразами, і з розрізом ззаду. Образ зірка доповнила червоними босоніжками на високій платформі і шпильці.
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