У сріблястій сукні Louis Vuitton та водолазці: Наталія Водянова відвідала фешнцеремонію

Модель приїхала до Катару, щоб відвідати церемонію Fashion Trust Arabia Prize.

Учора, 3 листопада, у Національному музеї Катару в Досі відбулася церемонія нагородження Fashion Trust Arabia Prize 2021, на якій можна побачити багато знаменитостей. Серед них була і Наталія Водянова.

Модель ретельно підготувала свій образ до цього заходу. Для цього вона обрала сріблясту сукню довжини міді від Louis Vuitton із чорною облямівкою в зоні декольте, на широких бретельках та з милим чорним бантом на поясі з білих кілець.

Наталія Водянова / Getty Images

Під сукнею на ній була чорна водолазка. Аутфіт Наталія доповнила сріблястими босоніжками та сріблясто-золотим клатчем-скринькою.

Волосся модель розпустила, зробила насичений макіяж із димчастими стрілками та рожевими рум'янами. На руках у неї були каблучки з камінням і золотий браслет із зеленим камінням. Вуха Водянова прикрасила довгими діамантовими сережками. Темно-сливовий манікюр та бежевий педикюр завершив стильний лук Наталії.

На церемонії також побували Мей Маск, яка сяяла у білому аутфіті, і Наомі Кемпбелл, яка одягла асиметричну сукню з пір'ям та білі штани.

Мей Маск / Getty Images

Наомі Кемпбелл / Getty Images

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