У сріблястій сукні та лубутенах: ефектна Приянка Чопра з'явилася на прем'єрі "Матриці"

Минулого тижня акторку та модель Приянку Чопру заскочили в Нью-Йорку, коли вона прямувала на інтерв'ю, щоб розповісти про свою роль у продовженні "Матриці".
У четвертій частині Приянці дісталася роль Саті — програми, яку глядачі бачили ще у третьому фільмі "Матриця: Революція". Тоді на інтерв'ю зірка приїхала в яскраво-червоному костюмі з ременем від бренду Sergio Hudson.
А 18 грудня у театрі Кастро у Сан-Франциско відбулася прем'єра фільму "Матриця воскресіння".
На доріжці знаменитість з'явилася в сріблястій сукні без бретелей з незвичайним декором на декольте від бренду Halpern, сукня була прикрашена блискучими паєтками.
Стиліст Ло Роуч завершив образ акторки сріблястими туфлями від Christian Louboutin на підборах. Лук Приянки також доповнювали сережки трикутної форми, насичений макіяж очей та губ та гарне укладання хвилями.
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