У сріблястій сукні та рукавичках: Ріанна на прем'єрі фільму "Чорна пантера: Ваканда назавжди"

Фасон сукні був досить незвичним.
У середу, 26 жовтня, у Лос-Анджелесі відбулася світова прем'єра супергеройського фільму "Чорна пантера: Ваканда назавжди".
Захід минув у знаменитому кінопалаці Ель-Капітан і зібрав на червоній доріжці безліч знаменитостей.
Серед гостей кінопрем'єри була співачка Ріанна. На захід зірка прийшла з коханим та батьком свого сина A$AP Rocky.
На співачці було дуже незвичайне вбрання — сіро-срібляста сукня від Rick Owens з колекції осінь-зима 2022. Сукня не мала бретельок, була повністю розшита паєтками і прикрашена величезною складкою на стегнах, що нагадувала баску.
Доповнили це вечірнє вбрання високі шкіряні рукавички, мюлі та прикраси від Reza jewelry. Особливо ефектними в образі також були зачіска з об'ємними кучерями, макіяж у коричневій гамі і те, що все тіло Ріанни було вкрите блискітками.
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