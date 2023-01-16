У сріблястій сукні з американською проймою та квітами: приголомшливий образ Кейт Гадсон на червоній доріжці

Сукня чудово сиділа на фігурі і була досить оригінальною.
Голлівудська акторка Кейт Гадсон відвідала 28-ту щорічну церемонію вручення премії Critics Choice Awards, яка відбулася у готелі Fairmont Century Plaza, у Лос-Анджелесі.
Того вечора Кейт не здобула нагороди, але була однією з тих, хто її вручав у категорії SeeHer Award.
Для заходу вона обрала приголомшливу сріблясту сукню з американською проймою, яка була повністю розшита бісером, а її поділ складався з легкого напівпрозорого фатину, що перетікав у невеликий шлейф.
Також сукня мала аплікацію у вигляді квітів, торочку з бісеру, а спина була повністю відкритою. Автором цього вбрання є бренд Oscar de la Renta, а представлена сукня вперше була в колекції осінь-зима 2023.
Доповнювали цей гарний вечірній образ туфлі на підборах та високих платформах від Christian Louboutin, клатч зі стразами від Jimmy Choo, макіяж та розкішні ювелірні вироби із перлів та діамантів від Bulgari.
А ось днем раніше Кейт також вийшла у світ. Акторка відвідала чаювання BAFTA 2023, яке відбулося в готелі Four Seasons Los Angeles у Беверлі-Гіллз. На знаменитості був образ лимонного кольору, що складається з топа-бандо, спідниці-олівця та пальта.
У вухах у неї були сережки з блакитним камінням, а ось гламуру додали образу туфлі зі стразами.
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