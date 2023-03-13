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У сріблястій сукні з декольте до пупка: Кая Гербер прийшла на оскарівську вечірку з бойфрендом

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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У сріблястій сукні з декольте до пупка: Кая Гербер прийшла на оскарівську вечірку з бойфрендом

Кая Гербер і Остін Батлер / Фото: Associated Press

Кая Гербер прийшла на вечірку Vanity Fair Oscars Party разом зі своїм бойфрендом – актором Остіном Батлером.

21-річна донька Сінді Кроуфорд і Ренді Гербера сяяла в обіймах коханого в ефектній сріблястій сукні з глибоким вирізом на декольте та високим розрізом практично до стегна від бренду Celine. Свій образ Кая доповнила босоніжками на шпильці та каблучкою на пальці. Волосся модель розпустила та зробила вечірній макіяж.

Кая Гербер і Остін Батлер / © Associated Press
Кая Гербер і Остін Батлер / Фото: Associated Press

Її 31-річний коханий був у чорному смокінгу та цікавій шовковій сорочці чорного кольору. А взутий у чорні лаковані туфлі.

Багато зірок збираючись на вечірку, яка відбувається традиційно щороку після церемонії "Оскар", приїхали у відвертих образах, а деякі з них обрали "голі" сукні для світської тусовки.

Кая Гербер і Остін Батлер / © Associated Press
Кая Гербер і Остін Батлер / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
636
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