У сріблястій сукні з декольте до пупка: Кая Гербер прийшла на оскарівську вечірку з бойфрендом

21-річна донька Сінді Кроуфорд і Ренді Гербера сяяла в обіймах коханого в ефектній сріблястій сукні з глибоким вирізом на декольте та високим розрізом практично до стегна від бренду Celine. Свій образ Кая доповнила босоніжками на шпильці та каблучкою на пальці. Волосся модель розпустила та зробила вечірній макіяж.

Кая Гербер і Остін Батлер / Фото: Associated Press

Її 31-річний коханий був у чорному смокінгу та цікавій шовковій сорочці чорного кольору. А взутий у чорні лаковані туфлі.

Багато зірок збираючись на вечірку, яка відбувається традиційно щороку після церемонії "Оскар", приїхали у відвертих образах, а деякі з них обрали "голі" сукні для світської тусовки.

Кая Гербер і Остін Батлер / Фото: Associated Press

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