У сріблястій сукні з декольте до пупка: Кая Гербер прийшла на оскарівську вечірку з бойфрендом

Кая Гербер прийшла на вечірку Vanity Fair Oscars Party разом зі своїм бойфрендом – актором Остіном Батлером.
21-річна донька Сінді Кроуфорд і Ренді Гербера сяяла в обіймах коханого в ефектній сріблястій сукні з глибоким вирізом на декольте та високим розрізом практично до стегна від бренду Celine. Свій образ Кая доповнила босоніжками на шпильці та каблучкою на пальці. Волосся модель розпустила та зробила вечірній макіяж.
Її 31-річний коханий був у чорному смокінгу та цікавій шовковій сорочці чорного кольору. А взутий у чорні лаковані туфлі.
Багато зірок збираючись на вечірку, яка відбувається традиційно щороку після церемонії "Оскар", приїхали у відвертих образах, а деякі з них обрали "голі" сукні для світської тусовки.
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