У сріблястій сукні з "голим" ефектом: Лотті Мосс на вечірці у Берліні

26-річна зірка OnlyFans з'явилася у двох прозорих сукнях, які привертали увагу.

Скандальна британська модель — Лотті Мосс — молодша сестра супермоделі 90-х Кейт Мосс сяяла перед камерами в Берліні — вона відвідала світську вечірку.

На Лотті було срібляста сукня з бретельками і декольте, яке також прикрашали вирізи на талії та драпування на стегнах. Цілком вся її сукня була розшита бісером і лелітками.

Доповнила вона цей гламурний лук зачіскою з легкими локонами, макіяжем, манікюром та туфлями на підборах.

Лотті Мосс / Фото: Getty Images

А ще буквально кількома днями раніше дівчина сяяла на вечірці в Лондоні і її образ був сміливішим. Лотті вийшла у світ у зовсім прозорій сукні в горох, яку носила без бюстгальтера, але в поєднанні з туфлями і пальтом.

Лотті Мосс / Фото: Getty Images

На сторінці в Instagram модель показала кілька кадрів із заходу та навіть свій сніданок.

Лотті Мосс / Фото: Instagram Лотті Мосс

Лотті Мосс / Фото: Instagram Лотті Мосс

Лотті Мосс / Фото: Instagram Лотті Мосс

Лотті Мосс / Фото: Instagram Лотті Мосс

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