У сріблястій сукні з кристалами і в блакитній шубі: Лілі Джеймс повеселилася на афтепаті

Серед гостей церемонії була і 33-річна акторка Лілі Джеймс, відома за фільмом "Попелюшка" та скандальним мінісеріалом "Пем і Томмі", який розповідає про домашнє сексвідео Памели Андерсон. На червоній доріжці зірка з'явилася у білій довгій сукні від бренду Tamara Ralph з драпуванням на животі, а також дуже глибоким V-подібним декольте, прикрашеним стразами та перлинами.

А ось після офіційної частини Лілі вирушила на афтепаті, організоване для гостей заходу. Організаторами вечірки цього року стали British Vogue та ювелірний бренд Tiffany & Co.

Перед камерами Лілі з'явилася в гламурній сукні-водолазці сріблястого кольору від 16 Arlington, яка була спереду розшита великими кристалами. Вартість такого вбрання на офіційному сайті бренду складає 3995 фунтів стерлінгів (це близько 177511 гривень). Образ зірка доповнила пухнастою укороченою шубою блакитного відтінку від цього ж бренду. Вартість цієї речі – 2995 фунтів стерлінгів (це близько 133077 гривень). Перед камерами Лілі позувала трохи приспустивши шубу з плечей, щоб було видно сукню.

Лілі Джеймс / Фото: Getty Images

Також в образі акторки були сріблясті босоніжки із квадратним мисом, висока зачіска та кілька прикрас. Дорогою на вечірку Лілі сфотографували з акторкою Біллі Пайпер на якій була атласна мінісукня рожевого відтінку і такі ж босоніжки, як і у Джеймс.

Лілі Джеймс / Фото: Getty Images

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