У сріблястій сукні з паєтками: Ізабель Гулар під час відпустки сходила на світський захід

У сріблястій сукні з паєтками: Ізабель Гулар під час відпустки сходила на світський захід

Модель Ізабель Гулар поєднує приємне із корисним.

На Сент-Барті зірка не лише відпочиває, а й вчора відвідала світський захід. 37-річна Ізабель відвідала вечірку LuisaViaRoma for Unicef в Eden Rock на Сент-Барті.

Ізабель Гулар / Getty Images

Гулар підкреслила фігуру сріблястою сукнею фасону "рибий хвіст" з розсипом паєток. Вбрання було з розрізами на декольте та на животі, і доповнила вона його нюдовим манікюром, сережками-висячками з каміння, каблучкою з діамантом на пальці та гарним макіяжем. А волосся Гулар зібрала у високий хвіст.

Ізабель Гулар / Getty Images

На вечірці також були моделі Гана Крос, Фріда Аасен, Ніна Агдал і співачка Дуа Ліпа.

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