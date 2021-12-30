У сріблястій сукні з паєтками: Ізабель Гулар під час відпустки сходила на світський захід

Модель Ізабель Гулар поєднує приємне із корисним.
На Сент-Барті зірка не лише відпочиває, а й вчора відвідала світський захід. 37-річна Ізабель відвідала вечірку LuisaViaRoma for Unicef в Eden Rock на Сент-Барті.
Гулар підкреслила фігуру сріблястою сукнею фасону "рибий хвіст" з розсипом паєток. Вбрання було з розрізами на декольте та на животі, і доповнила вона його нюдовим манікюром, сережками-висячками з каміння, каблучкою з діамантом на пальці та гарним макіяжем. А волосся Гулар зібрала у високий хвіст.
На вечірці також були моделі Гана Крос, Фріда Аасен, Ніна Агдал і співачка Дуа Ліпа.
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