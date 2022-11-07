У сріблястій сукні з торочкою: британська акторка у вечірньому луку відвідала галаконцерт у Лос-Анджелесі

37-річна Кері Малліган одягла на світський захід вбрання від Gucci.
Гостею галаконцерту фестивалю мистецтва та кінематографу LACMA Art+Film Gala, який відбувся у музеї мистецтв у Лос-Анджелесі, стала Кері Малліган.
Вона з'явилася на червоній доріжці у гламурному вечірньому аутфіті від Gucci. На акторці була довга срібляста сукня з торочкою зі стразів і пікантним V-подібним вирізом, а також чорний жакет зі срібною торочкою, який вона накинула на плечі.
Лук Кері доповнила чорними туфлями, скромною зачіскою і максимально природним макіяжем.
Нагадаємо, на галаконцерті побувала також тайська акторка Прая Лундберг, яка сяяла у довгій червоній сукні з відвертим глибоким декольте від бренду Gucci.
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