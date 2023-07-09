У сріблястій сукні з вирізами: українська модель Крісті Пономар вийшла на подіум показу Gaurav Gupta

У Парижі минув Тиждень високої моди, де відомі бренди представили публіці свої колекції осінь-зима 2023-2024. Серед тих, хто взяв участь у заході, був і Модний дім Gaurav Gupta. Серед моделей, що вийшли на подіум модного шоу, була й українка Крісті Пономар.

Дівчина продемонструвала на подіумі розкішний образ – довгу срібну сукню на одне плече. Вбрання було повністю розшите бісером і лелытками, а також у нього було два ефектні вирізи: краплеподібний на грудях і фігурний на стегні.

Також вбрання Крісті мало один довгий рукав та каптур, який вона носила накинувши на голову. Макіяж моделі візажисти зробили дуже лаконічний з використанням ніжних рожевих рум'ян, прозорого блиску на губах та хайлайтера.

Крісті Пономар / Фото: Getty Images

Цього Тижня моди вона також виходила на подіум модного шоу Giambattista Valli та продемонструвала прозору сукню-сітку.

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