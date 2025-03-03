У сріблястій сукні з вишивкою: розкішна Демі Мур викликала фурор образом на церемонії "Оскар"

62-річна голлівудська суперзірка сяяла як діамант у цій приголомшливій сукні.
У ніч проти 3 березня у Лос-Анджелесі відгриміла одна з найпрестижніших кінопремій у світі — акторам та іншим представникам кіноіндустрії вручили премії "Оскар". Очікувалося, що нагороду у категорії "Найкраща жіноча роль" забере 62-річна Демі Мур, але цього разу талан був не на її боці.
Однак до заходу зірка підготувалася на найвищому рівні, особливо подумала свій приголомшливий образ. Демі вибрала сріблясту сукню від бренду Armani Prive з тонкими бретельками, фігурним глибоким декольте, довгим шлейфом і хитромудрими дрібними вишитими візерунками по всій довжині вбрання.
Прикрашали цю сукню також невеликі складки тканини на стегнах, завдяки яким талія зірки здавалася ще тоншою.
Свій образ Мур доповнила розкішними прикрасами з діамантами від Chopard, взуттям від Christian Louboutin, ніжним макіяжем та зачіскою з довгим волоссям, яке було підкручено на кінцях.
Нагадаємо, що раніше ми згадували всі вбрання акторки, які вона одягала на церемонію "Оскар" у попередні роки.
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